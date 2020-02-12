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Кирнан Шипка отомстит голливудским угнетателям в сериале «Среди акул»

Несть числа многосерийным ремейкам классики кино, а уж когда дело касается грязного белья Голливуда — тут, как говорится, сам бог велел. И вот руки потокового сервиса Quibi дотянулись до фильма «Среди акул» 1994 года — чёрной комедии о тяготах жизни помощника продюсера, на своей шкуре познающего всё, чем ныне так славен кинобизнес. Домогательства, травля, путь к сердцу босса через постель — актуальная соцповестка в одном флаконе. И как иронично, что роль мерзавца и угнетателя в картине играл Кевин Спейси!

Что не иронично, так это смена гендеров в многосерийном ремейке. Главные роли в сериале «Среди акул» сыграют Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Диана Крюгер («Сокровище нации»). Крюгер предстанет в образе Джойс — главы киностудии, населённой манипуляторами, интриганами и прочими гадами, всячески издевающимися над юной помощницей босса Лу (Шипка). Причём сама Джойс — главная по репрессиям. Однако Лу быстро учится и скоро всем покажет, кто здесь настоящее зло.

Сценарий адаптации напишет Кэтлин Робертсон («Мотель Бейтсов»). Режиссёр — Такер Гейтс («Родина»). Он также выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Крисом Коулзом («Секса не будет!!!») и бывшим партнёром Спейси по бизнесу Дэной Брунетти («Пятьдесят оттенков серого»).

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Среди акул
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Кирнан Шипка отомстит голливудским угнетателям в сериале «Среди акул»

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