Второй сезон «Прислуги» М. Найта Шьямалана получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал видеообъявление даты выхода второго сезона «Прислуги». Ролик, снабжённый хвалебными отзывами рецензентов, сообщает, что многосерийный психологический триллер М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа вернётся на малые экраны 15 января.

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии по-своему переживают страшную трагедию — смерть сына. Справиться с болью утраты им помогает копирующая младенца кукла, к которой Дороти привязалась настолько, что наняла для «малыша» няню. Но с появлением в доме молодой Лиэнн в жизни супругов начинают происходить откровенно странные и пугающие вещи.

В сериале снимаются Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день») числится сценаристом проекта, а также вместе со Шьямаланом выступает его исполнительным продюсером.