 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Декстер» с Майклом С. Холлом в главной роли возвращается на канал Showtime Ода Нобунага в юбке и ошейнике Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix Неделя аниме на «КГ» — главные новости 27 июля — 2 августа
3
СЕРИАЛЫ
280
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Прислуги» М. Найта Шьямалана получил дату выхода

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал видеообъявление даты выхода второго сезона «Прислуги». Ролик, снабжённый хвалебными отзывами рецензентов, сообщает, что многосерийный психологический триллер М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа вернётся на малые экраны 15 января.

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии по-своему переживают страшную трагедию — смерть сына. Справиться с болью утраты им помогает копирующая младенца кукла, к которой Дороти привязалась настолько, что наняла для «малыша» няню. Но с появлением в доме молодой Лиэнн в жизни супругов начинают происходить откровенно странные и пугающие вещи.

В сериале снимаются Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день») числится сценаристом проекта, а также вместе со Шьямаланом выступает его исполнительным продюсером.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Прислуга
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Лучшее аниме лета 2013 года
 
Аниме Обзор аниме-новинок летнего сезона 2013 года
 
Кино Негативные отзывы на «Стекло» довели М. Найта Шьямалана до слёз

Тоже интересно

 
Махершала Али убедил автора «Настоящего детектива» сделать главного героя афроамериканцем
 
Сотни чернокожих творцов требуют от Голливуда построить «лучший мир»
 
Кино «Спасти Ленинград» — трейлер
 
Кино «Бархатная бензопила» — трейлер ужастика с Джейком Джилленхолом от режиссёра «Стрингера»
 
КиноИгры Первые кадры из новой экранизации игры Doom
 
Кино «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» — первый трейлер фэнтези с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойелоуо
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 433: «Вратарь Галактики» и «Суд над чикагской семёркой»
 
3Ноль кадров в секунду – 339: Питерская гамма
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru