Дедукция, англофилы и убитая проститутка в отрывке из сериала «Шерлок в России»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Великому сыщику у нас не рады. В честь сегодняшней премьеры видеосервис START опубликовал эксклюзивный отрывок из отечественного детективного триллера «Шерлок в России», где титульный герой в исполнении Максима Матвеева («Союз спасения») взаимодействует с основными персонажами истории.

Шерлок Холмс (Матвеев) идёт по следу Джека Потрошителя, сбежавшего в Российскую империю. Оставив в Лондоне выздоравливающего после ранения доктора Ватсона, сыщик отправляется в Санкт-Петербург, где селится на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков) и пытается выследить Потрошителя на чужбине.

В восьмисерийном проекте продюсерской компании «Среда» также играют Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич. Режиссёр — Нурбек Эген («Молот»), сценарист — Олег Маловичко («Метод», «Притяжение»).