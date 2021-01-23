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Первоисточник: www.justjared.com Прямая ссылка на новость:

Отказавшийся играть гетеросексуалов Вентворт Миллер вернулся играть гея в «Закон и порядок: Специальный корпус»

Исполнитель роли Майкла Скофилда в знаменитом сериале «Побег» Вентворт Миллер прошлой осенью расставил точки над «i» в наболевшем вопросе о возможном возвращении сериала на экраны. Создатели проекта, телеканал FOX и сами актёры не раз заикались о возможном продолжении, но ничего конкретного до прошлогоднего заявления актёра не сообщали. Миллер же поставил точку в этой истории, заявив, что не вернётся к роли Скофилда хотя бы уже потому, что в принципе покончил с гетеросексуальными ролями.

А не так давно выяснилось, что актёр возвращается в процедурал «Закон и порядок: Специальный корпус», где в 2009 и 2019 годах появлялся в роли окружного прокурора Исайи Холмса. К этому персонажу он, надо полагать, рад вернуться в любой момент, потому что тот гей.

В недавней беседе с порталом ET Миллер заявил, что не поменял решения после своего важного заявления в конце прошлого года. Более того, теперь он точно знает, каких именно персонажей-геев он предпочёл бы играть и видеть на экране в качестве зрителя.

У меня много общего с Исайей, но, понятное дело, мы всё-таки разные. У меня много общего и с Майклом Скофилдом. Но в случае с Исайей всё кажется правдивее и аутентичнее, потому что мне не приходится тратить время, прислуживая гетеросексуальности и гетеросексуальным отношениям. Для меня актёрство — это исследование, изучение новой территории, озвучивание вещей, которые я не озвучиваю в будничной жизни. Изучение гетеросексуальности мне представляется тупиком.

Что до конкретных историй c участием героев-геев, тут Миллер заинтересован в персонажах, принявших себя и освободившихся от терзаний.

Мне хотелось бы рассказывать — и самому видеть на экране — больше историй, где персонажи-геи опираются на опыт пережитых трудностей, но не ограничиваются им, не приносятся в жертву ради того, чтобы персонажи-гетеросексуалы насладились неким подобием прозрения.

По мнению Миллера, особенно важно отречься от образа страдающего гея ради детей-квиров. Они должны видеть на экране сильных, вдохновлённых, авторитетных геев, у которых есть цель и смысл жизни, уверенность в себе и достоинство. Подобные фильмы и сериалы помогли бы детишкам поверить, что такое возможно и в реальной жизни.

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Темы
 
Закон и порядок: Специальный корпус Побег
 10 ноября 2020 годаВентворт Миллер никогда не вернётся в «Побег», потому что устал играть гетеросексуалов
Комментарии (8)
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