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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Вентворт Миллер никогда не вернётся в «Побег», потому что устал играть гетеросексуалов

Если какие-нибудь закоренелые оптимисты из числа поклонников многосерийной драмы «Побег» надеялись на возвращение сериала, исполнитель главной роли Вентворт Миллер спешит похоронить их надежды.

В эти выходные актёр в своём инстаграме со всей серьёзностью заявил, что никогда больше не вернётся к роли Майкла Скофилда. И дело не в какой-нибудь мелочи вроде нежелания канала и создателей возвращаться к сериалу или отсутствия хорошего сценария. Проблема куда важнее и острее — Миллеру осточертело играть скучных гетеросексуалов, ведь он открытый гей.

Собственно, Миллер так напрямую и заявил:

Мне просто больше не хочется играть гетеросексуальных персонажей. Все их истории давным-давно рассказаны.

Актёр извинился, что разочаровал ещё на что-то надеявшихся фанатов сериала. В решении раз и навсегда поставить точку в судьбе и без того почившего главного героя Миллера всячески поддержал его экранный брат Доминик Пёрселл.

В общем, если продюсерам FOX или авторам сериала нестерпимо захочется вернуть-таки «Побег» на экраны, Майкла придётся возрождать в усовершенствованной гомосексуальной форме.

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