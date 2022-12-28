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Кринж-комедия «Ресторан по понятиям» подготовила для зрителей спецэпизод «Бедный олигарх» (трейлер)

Затраханные княгини, однояйцевые близнецы и прочая ересь. Оказывается, многосерийная комедия Андреасянов «Ресторан по понятиям» настолько хороша, что её создатели запилили спецэпизод — так сказать, новогодний подарочек для фанатов. Видеосервис Premier выкатил трейлер грядущей серии, получившей название «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх». Спешите (нет) видеть это 30 декабря.

Чтобы спасти своего другана Кильку от тюрьмы из-за долгов, а ресторан — от разорения, Шустрый и компания ввязываются в новую авантюру — берутся подготовить свадебный банкет в поместье олигарха в Лондоне. Об итогах этого уникального сотрудничества все желающие смогут узнать буквально через пару дней.

Главные роли в сериале продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов играют Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжева, Владимир Сычёв и Иван Кокорин.

Теги
ВидеоРесторан по понятиям
Комментарии (1)

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