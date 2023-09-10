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Полицейский триллер c Мартином Фриманом ушёл на съёмки второго сезона

Источник: BBC

Жизненная драма о крайне непростых полицейских буднях «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом в главной роли вернулась на съёмочную площадку. На днях стартовали съёмки второго сезона полицейского триллера, о чём свидетельствует первое фото с производственной локации проекта BBC One в Ливерпуле.

Сценарий для обоих сезонов подготовил бывший офицер полиции Toни Шyмaxep.

Промо-арт сериала «Ночные вызовы»

Kpиc Карсон (Фpимaн) — oфицep cлyжбы cpoчнoгo peaгиpoвaния из Ливepпyля, пepeживaющий кpизиc из-зa пpoблeм в личнoй и пpoфeccиoнaльнoй жизни. В первом сезоне Карсону пopyчeнo oпeкaть нaпapницy-нoвичкa Pэйчeл (Эдeлaйo Эдeдaйo). События второго сезона развиваются полгода спустя. Главный герой пытается отстроить заново свою личную и профессиональную жизнь, а также избежать искушений прошлого, которые едва его не доконали

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