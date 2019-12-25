Марк Хэмилл готов сыграть Весемира в продолжении «Ведьмака»

Мастер-джедай Марк Хэмилл, отлично справившийся с ролью ворчливого наставника-тамплиера во втором сезоне «Падения ордена», совершено не против поддерживать это амплуа. Особенно если речь идёт о весьма заметной роли в нынешнем зрительском фаворите под названием «Ведьмак».

Задолго до выхода первого сезона — прошлой весной — в сети кто-то в шутку предложил отдать роль матёрого ведьмака Весемира именно Хэмиллу, и последний не оставил этот комментарий без внимания. Актёр в своём твиттере отписался, мол, понятия не имеет, о ком речь, но совершенно согласен, что именно ему стоит сыграть этого персонажа.

Нынче в свете информации об активной подготовке к съёмкам второго сезона тёмного фэнтези актёр с готовностью возвращается к теме — о сериале он по-прежнему ничего не знает, и по поводу роли к нему не обращались… пока что. Хэмилл подкрепил свой свежий твит выразительным хэштегом #ПозвонитеМоемуАгенту.

Возможно, именно сейчас интернет-общественности стоит выкрутить онлайн-активность на максимум, чтобы привлечь внимание шоураннера «Ведьмака» Лорен Хиссрич к отличной кандидатуре на роль мастера ведьмачьей Школы Волка.