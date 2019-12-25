Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 95: Totally Witcher Time

-
- 1
- 409
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $386 из $400
Ближайшая цель: Ежемесячные выпуски на спецтемы, которые определяют патроны, вложившие не меньше $50. Все целиПоддержать
Содержание
|01:26 —
|Благодарности спонсорам
|01:46 —
|Книжный клубЪ: «Кровь, пот и пиксели: The Witcher 3: Wild Hunt»
|28:40 —
|Кинопауза: «На полвека поэзии позже»
|33:56 —
|Кинопауза: «Ведьмак» от Netflix (со спойлерами)
|2:09:33 —
|Вопрос: Что мы думаем о первых двух «Ведьмаках»?