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Видео со съёмок экшен-сцены в сериале «Сокол и Зимний солдат»

Поклонники, зорко следящие за продолжающимися съёмками «Сокола и Зимнего солдата», умудрились запечатлеть на видео отрывок экшен-сцены из предстоящего многосерийного боевика. В сцене участвуют облачённый в костюм Капитана Америки Джон Уокер (Уайатт Рассел) и Баки Барнс (Себастиан Стэн). Первый дерётся с целой толпой противников, второй освобождает из бронированного авто захваченных горожан.

Приключенческий экшен о похождениях крылатого Сэма Уилсона (Энтони Маки) и его приятеля Барнса (Стэн) режиссирует Кари Скогланд («Викинги»), а за сценарий отвечает соавтор кинотрилогии «Джон Уик» Малкольм Спеллман. Премьера сериала Marvel Studios состоится в августе на потоковом сервисе Disney+.

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Сокол и Зимний солдат
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