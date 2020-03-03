Видеоролик сценарной читки «Очень странных дел» засветил актёрский состав четвёртого сезона

После внезапно объявившегося в феврале сурового советского тизера сегодня потоковый сервис Netflix опубликовал ролик о создании запущенного в производство четвёртого сезона «Очень странных дел». Закадровое видео мистического триллера братьев Дафферов посвящено первой сценарной читке новой телеглавы.
Помимо авторов проекта ролик открыто демонстрирует актёрский состав продолжения, куда уже совершенно точно входят Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Кара Буоно, Мюррей Бауман и Приа Фергюсон.
Премьера четвёртого сезона запланирована на следующий год.