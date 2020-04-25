Сарик Андреасян снимет сериал про жизнь Дмитрия Нагиева на карантине

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Любимчик «КГ-Портала» Сарик Андреасян продолжает пробивать покорять дно новые вершины и оставаться на острие актуальности. Новый амбициозный проект режиссёра — комедийный сериал про Дмитрия Нагиева в роли Дмитрий Нагиева «Нагиев на карантине» для он-лайн кинотеатра Okko.

Как вы уже поняли, уникальная отличительная особенность сериала в том, что его действие развернётся в период тотальной самоизоляции. Успешному и крайне востребованному артисту придётся приспосабливаться к новым реалиям — теперь он готовит, сажает картошку, делает домашку с детьми, общается с курьерами и занимается всяческим самопознанием.

Съёмки стартовали только на этой неделе в Подмосковье, а выйдет первая из 15 запланированных серий уже 30 апреля. Продолжительность одной составит 10 минут.