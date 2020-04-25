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Бард Лютик читает главу из «Ведьмака» Анджея Сапковского

Потоковый сервис Netflix с большим запозданием выпустил вторую главу из серии актёрских чтений «Ведьмака». На этот раз целых 15 минут литературный первоисточник будет озвучивать Джои Бэти — исполнитель партии барда Лютика в многосерийной экранизации тёмного фэнтези.

Этакий подарок скучающим в самоизоляции поклонникам сериала от скучающих в самоизоляции участников творческого состава проекта. Ну а насколько этот ролик может конкурировать с предыдущим, где главу из книги зачитывал играющий главную роль Генри Кавилл, каждый зритель решит для себя сам.

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