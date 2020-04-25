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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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Кинокомикс «Соболь и Кошка» может стать мини-сериалом для Disney+

Супергеройский экшен Marvel «Соболь и Кошка» (Silver & Black) от Sony уже довольно долго находится в разработке, и студия никак не решит, в какой форме хочет видеть этот проект. Летом 2018 года его было решено разбить на два сольных фильма, но и о них с тех пор мало что известно.

Джина Принс-Байтвуд, несколько лет назад занимавшая пост режиссёра так и не случившегося фильма, на днях пообщалась с изданием The Hollywood Reporter и рассказала, что ей известно о фильме про супергероинь Серебряный соболь и Чёрная кошка. Как выяснилось, его до сих пор обсуждают, при этом не исключая многосерийного формата.

Я действительно люблю этот проект, и надеюсь, что в том или ином виде он таки реализуется. Сейчас его обсуждают. Поначалу это должен был быть фильм о двух [супергероинях], потом их решили разъединить. А сейчас размышляют так: «Возможно, стоит запустить его на Disney+ в виде мини-сериала». Но мне он больше нравился в полнометражном варианте с двумя героинями. Надеюсь, когда-нибудь он увидит свет.

 
Джина Принс-Байтвуд, сохраняет оптимизм

Если «Соболь и Кошка» действительно уйдут на малые экраны, то станут первым многосерийным проектом, не имеющим прямого отношения к тщательно выстраиваемой студией кроссплатформенной вселенной Marvel. Впрочем до какого-либо вменяемого решения по этому вопросу ещё нужно дожить.

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