В команду авторов «Лунного Рыцаря» от Marvel проник сценарист «Ведьмака»

Сценарист сериала «Ведьмак» и объявленного позавчера анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар Волка», как выяснилось, участвует ещё в одном потенциально резонансном проекте. В своём твиттере Бо Демайо указал, что входит в сценарную команду марвеловского сериала «Лунный Рыцарь» для Disney+.

Таким образом Демайо составит компанию Джереми Слэйтеру («Академия Амбрелла»), назначенному сценаристом супергеройского экшена прошлой осенью.

Адаптация одноимённой серии комиксов рассказывает об антигерое Лунном Рыцаре, в которого превратился Марк Спектор, страдающий множественным расстройством личности. Главный герой — агент ЦРУ и наёмник — выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за стычки с террористом Бушманом. Спектора ждала смерть, но в видении ему явился египетский бог луны Хонсу и воскресил в обмен на возможность использовать Спектора в качестве аватара для своего земного воплощения.

Поиски актёра на главную роль ведутся. Съёмки планируют начать в этом году в Великобритании. Дата премьеры пока неизвестна.