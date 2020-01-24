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Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц лицом к лицу на постерах экшен-триллера «Самая опасная игра»

В прошлом сентябре цифровая платформа Quibi заказала съёмки многосерийного экшен-триллера с Кристофом Вальцем и Лиамом Хемсвортом в главных ролях. Ранее безымянный проект получил официальное название — «Самая опасная игра» (Most Dangerous Game), а также первый промо-арт — два персонажных постера.

Додж Мейнард (Хемсворт) смертельно болен и, зная, что его дни сочтены, стремится обеспечить безбедное существование своей жене и их будущему ребёнку. Отчаявшись, он соглашается поучаствовать в опасной игре на выживание, где ему отводится роль жертвы, на которую охотится некий Майлз Селлер (Вальц).

Создателем и сценаристом сериала выступает Ник Сантора («Побег»), а режиссирует Фил Абрахам («Сорвиголова»). За производство отвечает CBS Television Studios.

Постеры сериала «Самая опасная игра» Постеры сериала «Самая опасная игра»
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Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц лицом к лицу на постерах экшен-триллера «Самая опасная игра»

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