Слух: «Светлячка» ждёт ребут от Disney+ для современных зрителей

Преданные фанаты «Светлячка» оплакивали безвременную кончину сериала и все эти годы робко надеялись на чудо — возвращение приключенческой фантастики на экраны. Правда, сейчас ряды дожидающихся эпического воссоединения заметно поредели — всё-таки столько времени прошло, и даже самые заправские оптимисты не уверены, что без Джосса Уидона у сериала есть достойное будущее. Каст, опять же, не молодеет. Но это не значит, что о проекте не помнят. По крайней мере если верить последним слухам.

Портал Movieweb утверждает, что в недрах видеосервиса Disney+ планируется ребут зрительского любимчика. Конкретикой доклады инсайдеров похвастаться не могут, но поговаривают, ребут будет апеллировать к широкой семейной аудитории, возвращение Джосса Уидона после всей этой канители с обвинениями в непрофессиональном поведении почти исключено, но самое печальное — оригинальный актёрский состав почти наверняка возвращать не будут. Не исключают, правда, появление кое-кого из звёзд сериала в гостевых ролях.

Тут и гадать не стоит: поклонникам «Светлячка», столько лет бившимся за возвращение сериала на экраны, такой ребут и даром не нужен. И если оный действительно неизбежен, его и впрямь лучше направить на завоевание новой аудитории, которая об оригинале, возможно, и не слышала.