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Страшные тайны приложения-невидимки в триллере «Оффлайн» с Никитой Ефремовым (трейлер)

I wanna be happy. Цифровая онлайн-платформа Okko презентовала трейлер 10-серийного детективного триллера «Оффлайн» о «прелестях» бездушной цифровой эпохи. Премьера сериала с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой и Риналем Мухаметовым состоится 27 апреля.

В центре истории — пользователи секретного мобильного приложения BeHappy, при помощи которого распространяются наркотики. Эти «счастливчики» стали жертвами смертельной игры анонима, сообщившего, что завладел их конфиденциальной информацией. Неизвестный предлагает попавшим в онлайн-капкан выбор — добровольно сдаться полиции или умереть.

Постер:

Постеры сериала «Оффлайн»
Теги
ВидеоОффлайнТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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