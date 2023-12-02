Мастер Чиф возвращается в тизере второго сезона Halo

Вас будут помнить. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил тизер второго сезона фантастического боевика Halo по вселенной знаменитого игрового франчайза. И для первого промо-ролика продолжения эпичности не пожалели, прозрачно намекая на масштаб грядущих событий. Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) и его боевую команду ждут новые испытания.

Боевая фантастика в реалиях беспощадного XXVI века возвращается на цифровую платформу с новыми эпизодами 8 февраля.

Шoypaннepoм втopoгo ceзoнa фантастического сериала выcтyпaeт Дэвид Bинep («Убийcтвo», «O дивный нoвый миp»).