Суровый президент Роберт Де Ниро ищет врагов Америки в трейлере сериала «Нулевой день»

Стриминг Netflix выкатил трейлере сериала «Нулевой день». Главную роль в мини-сериале играет Роберт Де Ниро, что сразу вызывает определённый интерес.

Суровому деду доверили роль бывшего президента, которого зовут обратно на государственную службу, чтобы расследовать масштабную кибератаку на Америку, которая унесла жизни более 3 тысяч человек. Террористы оставили сообщение, что это обязательно повторится.

По непонятным пока причинам, действующая администрация доверяет расследование центральному персонажу, мол, ему придётся искать виновных, не гнушаясь никакими методами. Судя по всему, личность героя Де Ниро вызывает у общественности сильные чувства, некоторые подозревают, что у него не всё в порядке с головой. Да и замашки тирана нравятся далеко не всем.

Короче говоря, неплохой трейлер:

20 февраля уже на платформе.