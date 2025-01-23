 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ридли Скотт оригинальным способом «успокоил» нервничавшего исполнителя главной роли в «Гладиаторе 2» Вера Фармига и Патрик Уилсон уже сражаются со злом на съёмках «Заклятия 4» (фото) Рецензия и отзывы на сериал «Лихие» В The First Descendant добавят физику груди и собак-напарников Успешное «Разделение»: фантастический сериал принёс Apple более $ 200 млн
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
320

Суровый президент Роберт Де Ниро ищет врагов Америки в трейлере сериала «Нулевой день»

Стриминг Netflix выкатил трейлере сериала «Нулевой день». Главную роль в мини-сериале играет Роберт Де Ниро, что сразу вызывает определённый интерес.

Суровому деду доверили роль бывшего президента, которого зовут обратно на государственную службу, чтобы расследовать масштабную кибератаку на Америку, которая унесла жизни более 3 тысяч человек. Террористы оставили сообщение, что это обязательно повторится.

По непонятным пока причинам, действующая администрация доверяет расследование центральному персонажу, мол, ему придётся искать виновных, не гнушаясь никакими методами. Судя по всему, личность героя Де Ниро вызывает у общественности сильные чувства, некоторые подозревают, что у него не всё в порядке с головой. Да и замашки тирана нравятся далеко не всем.

Короче говоря, неплохой трейлер:

20 февраля уже на платформе.

Теги
ВидеоНулевой день
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

16Де Ниро против Де Ниро в трейлере криминального триллера «Рыцари Альто» 25Факеры возвращаются: Роберт Де Ниро и Бен Стиллер готовят новую часть комедии «Знакомство с родителями»

Тоже интересно

0Новый ролик к приквелу кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 0«Комильфо» издаст сверхъестественную эротику Somna на русском языке 4Том Холланд и Остин Батлер сыграют гонщиков на спидах 8Топ лучших PC-игр 2024 года по версии Metacritic

Далее на КГ

1
Экшен для бати «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером скоро выходит на цифре
 1
Впечатления: «Замес: Комбинация монстров»
 4
Леонардо Дикаприо опять получил шанс сыграть серийного маньяка, убившего до 200 человек
 7
Отъевшийся Том Харди и вечно молодая Хелен Миррен на съёмках нового сериала Гая Ричи (фото)
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 562: Жрать за ваши грехи
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Носферату»
 1
Комедийный ужастик «Адское лето» от звезды «Очень странных дел» получил трейлер без цензуры
 0
Возвращение на родину: у легендарного обзорщика Angry Video Game Nerd выйдет игра на NES
 0
Авторы Wuchang: Fallen Feathers завлекают публику фансервисом
 4
Новый геймплей красивого слэшера Phantom Blade Zero
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Конан-варвар делает больно в полноценном геймплее Mortal Kombat 1
 
Игры Впечатления от игры Tenebris: Terra Incognita
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Songs of Silence
 
Кино Забиваем на принцесс: Disney готовит фильм про Прекрасного Принца с режиссёром «Вонки»
 
Кино Галь Гадот безжалостно карает подданных в новом трейлере «Белоснежки»
 
Появился тизер второго сезона экшн-триллера «Ночной агент»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 562: Жрать за ваши грехи
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru