 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тираж манги «Палочка и меч Вистории», чья аниме-адаптация получит второй сезон, превысил 2 млн копий «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция В российский прокат выйдет последнее аниме по ранобэ «Повелитель» У фэнтезийного аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» будет второй сезон В третьем сезоне постапокалиптики «Укрытие» сыграют Эшли Цукерман и Джессика Хенвик
• • •
 
СЕРИАЛЫ
223

«Чикатило» Андреасяна продолжается — в работе новый сериал франчайза

Источник: Okko

Благодаря инсайдерской информации от телеграм-канала «Новости кинопроизводства» выяснилось страшное — с сериальным миром «Чикатило» не покончено. Если верить этой самой инсайдерской информации, после «Чикатило» и «Тени Чикатило» нас ждёт… «След Чикатило»!

Само собой, творческая команда двух предыдущих проектов успешно перекочует в третий — братья Андреасяны, сценарист Сергей Волков и режиссёр Давид Дадунашвили продолжат маньячить.

Сюжет третьего сериала из восьми эпизодов пока неизвестен. Но по аналогии с сиквелом, скорее всего, в фокус попадёт новый душегуб-подражатель.

Премьера «Следа Чикатило» запланирована на 2026 год.

Комментарии

Ещё на эту тему

+«Тень Чикатило» упала на его последователя в трейлере мяньячного триллера Сарика Андреасяна

Тоже интересно

7«Граф Монте-Кристо» опередил Гая Ричи и стал самым кассовым иностранным фильмом года в российском прокате 12Триумф «Субстанции»: боди-хоррор с Маргарет Куолли возглавил топ пиратских фильмов в октябре 0Росомаха переживает издевательства Саблезубого в первом выпуске Sabretooth: The Dead Don't Talk 3Компания McFarlane Toys выпустила новые статуэтки по знаменитым обложкам комиксов от Marvel 3«Генри Кавилл был блестящим Суперменом» — Эми Адамс о прежнем Кларке Кенте и новой Лоис Лейн

Далее на КГ

0
Ещё один член Фантастической четвёрки лишится своих сил из-за Доктора Дума
 2
Верьте! Съёмки четвёртого сезона «Теда Лассо» начнутся в ближайшее время
 0
Никаких спойлеров: Marvel показало всего одну страницу для рекламы свежего выпуска Ultimate Spider-Man
 0
Новые фильмы недели: «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином и «Василий» с Александром Петровым
 0
В сериале «Декстер: Воскрешение» главный маньяк столкнётся с Умой Турман
 0
IDW продолжает защищать свой новый логотип
 0
Звезда «Сёгуна» сыграет в следующем фильме Гая Ричи про британскую аристократию
 6
Вслед за карьерой: Дейзи Ридли летит вниз на постере экшена «Клинер»
 0
ЕВА-617: Прямая трансляция
 6
Успешное «Разделение»: фантастический сериал принёс Apple более $ 200 млн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме ЕВА-611: Колхозники и китаянка
 
Рецензия и отзывы на комикс «Семейка Аддамс. Дьяволюция»
 
Праздники близко: новые страницы и обложки из новогоднего выпуска Ultimate Spider-Man
 
«Йеллоустоун» без Кевина Костнера — вышел трейлер финальных серий неовестерна
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Selfloss
 
Игры Магазин GOG начал отмечать спасённые хорошие старые игры специальным знаком
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru