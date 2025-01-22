«Чикатило» Андреасяна продолжается — в работе новый сериал франчайза

Благодаря инсайдерской информации от телеграм-канала «Новости кинопроизводства» выяснилось страшное — с сериальным миром «Чикатило» не покончено. Если верить этой самой инсайдерской информации, после «Чикатило» и «Тени Чикатило» нас ждёт… «След Чикатило»!

Само собой, творческая команда двух предыдущих проектов успешно перекочует в третий — братья Андреасяны, сценарист Сергей Волков и режиссёр Давид Дадунашвили продолжат маньячить.

Сюжет третьего сериала из восьми эпизодов пока неизвестен. Но по аналогии с сиквелом, скорее всего, в фокус попадёт новый душегуб-подражатель.

Премьера «Следа Чикатило» запланирована на 2026 год.