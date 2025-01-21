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Верьте! Съёмки четвёртого сезона «Теда Лассо» начнутся в ближайшее время

Источник: Apple TV+

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, но если очень верить, оно обязательно вернётся. Не уверены, что это полностью рабочая схема, но в случае с «Тедом Лассо» всё получилось. Сериал, завершившийся на третьем сезоне в 2023 году, спустя два года возвращается к съёмкам — четвёртый сезон официально одобрен ещё прошлым летом.

Ну а теперь благодаря исполнителю роли Нейта Нику Мохаммеду стало известно, что он ближе, чем вы думали. На днях актёр, объясняя причины переноса своего комедийного тура, рассказал о неких секретных съёмках, разглашать информацию о которых он не имеет права. В руках при этом Мохаммед держал табличку с надписью BELIEVE — совсем не толстый намёк.

Пока не известно, весь ли актёрский состав вернётся к своим ролям, но без Джeйcoна Cyдeйкиcа, Xaнны Уэддингxэм, Бретта Голдстина, Джyнo Teмпл и Бpeндoна Xaнта попытка засчитана не будет. А вот без Фила Данстера нам с вами придётся обойтись — у Джейми Тарта возникли конфликты в расписании. Возможно, и к лучшему — о любовном треугольнике из третьего сезона и тогда никто не просил.

Интересно, чем заманят в Великобританию Судейкиса — в своё время именно он не горел желанием продолжать, аргументируя это тем, что «Тед Лассо» изначально задумывался трёзсезонным. Тогда актёр переживал тяжёлый развод с Оливией Уайлд и делёжку детей, по которым сильно тосковал. Но создатель сериала Билл Лоуренс чётко обозначил свою позицию — четвёртого сезона «Теда Лассо» не будет без самого Теда Лассо.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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