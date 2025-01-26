Новые сериалы недели: Новый «Человек-паук»

Среда, 29 января
мультфильм, фантастика, приключенческий
В ролях Колман Доминго, Чарли Кокс, Хью Дэнси, Кари Уолгрен, Юджин Бирд, Пол Ф. Томпкинс
После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.
Возможно, вы махровый фанат Человека-паука и вам не надоедает смотреть его историю происхождения, густо приправленную разнообразным событиями из его школьной рутины.
комедия
В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч
Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганц
Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.
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