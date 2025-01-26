Новые сериалы недели: Новый «Человек-паук»

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После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.

Возможно, вы махровый фанат Человека-паука и вам не надоедает смотреть его историю происхождения, густо приправленную разнообразным событиями из его школьной рутины.