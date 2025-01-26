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СЕРИАЛЫ
283

Новые сериалы недели: Новый «Человек-паук»

Источник: Disney+

Среда, 29 января

 
Премьера+
Disney+
Ваш дружелюбный сосед Человек-паук Your Friendly Neighborhood Spider-Man

мультфильм, фантастика, приключенческий

В ролях Колман Доминго, Чарли Кокс, Хью Дэнси, Кари Уолгрен, Юджин Бирд, Пол Ф. Томпкинс

После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.

Возможно, вы махровый фанат Человека-паука и вам не надоедает смотреть его историю происхождения, густо приправленную разнообразным событиями из его школьной рутины.

Видео

 
Сезон4
Apple TV+
Мистический квест Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганц

Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

Видео

Теги
Превью
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Подкасты
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