Зелёная Стрела на страже порядка в свежем трейлере «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Стивен Амелл готовится затмить Гэбриела Махта в спин-оффе «Форс-мажоров». Причём создатели сериала «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» даже не пытаются скрыть, что буквально списали главного героя с Харви Спектера — настолько, что проговорили это в трейлере. Сколь-нибудь харизматичных персонажей там пока замечено не было, равно как и обещанных старых знакомых. Но, возможно, они пока не раскрывают все карты:



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Помимо Амелла в сериале снимаются Лекс Скотт Дэвис, Джош Макдермитт, Брайан Гринберг и Трой Уинбуш. В трейлере засветились также София Пернас, Мэгги Грейс и Пэттон Освальт.

Премьера намечена на 23 февраля.