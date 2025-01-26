Зелёная Стрела на страже порядка в свежем трейлере «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Стивен Амелл готовится затмить Гэбриела Махта в спин-оффе «Форс-мажоров». Причём создатели сериала «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» даже не пытаются скрыть, что буквально списали главного героя с Харви Спектера — настолько, что проговорили это в трейлере. Сколь-нибудь харизматичных персонажей там пока замечено не было, равно как и обещанных старых знакомых. Но, возможно, они пока не раскрывают все карты:
Помимо Амелла в сериале снимаются Лекс Скотт Дэвис, Джош Макдермитт, Брайан Гринберг и Трой Уинбуш. В трейлере засветились также София Пернас, Мэгги Грейс и Пэттон Освальт.
Премьера намечена на 23 февраля.
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