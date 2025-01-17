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У детективного сериала «Убийство в маленьком городке» будет второй сезон

Источник: Fox

Сайт Deadline сообщил, что Fox продлил на второй сезон канадский криминальный сериал «Убийство в маленьком городке». Главные роли в проекте исполняют Россиф Сазерленд и Кристин Крук.

Первый сезон детективного проекта из восьми эпизодов показали прошлой осенью. Он выходил на телеканалах Global в Канаде и Fox в США. Сериал основан на серии из девяти романов «Альберг и Кассандра» писательницы Л. Р. Райт.

Ранее Deadline рассказал о новом проекте с участием звезды «Сверхъестественного» и «Уокера» Джареда Падалеки.

Теги
Убийство в маленьком городке
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