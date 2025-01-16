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Маньяк прощается в тизере пятого сезона триллера «Ты»

Обаяшка-маньяк Джо Голдберг возвращается туда, где всё начиналось, чтобы попрощаться. Возможно, с этим бренным миром. Стриминговый сервис Netlfix опубликовал тизер пятого сезона триллера «Ты» с Пенном Бэджли в главной роли. Тизер раскрывает дату последней премьеры — 24 апреля.

В финальном сезоне серийный убийца возвращается в книжный магазин, где всё начиналось. Именно там он познакомился со своей первой жертвой. Там, видимо, познакомится и с последней — в пятом сезоне его внимание привлечёт писательница в исполнении Мадлен Брюэр («Хемлок Гроув»).

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