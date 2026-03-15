Анимационный сериал «Светлячок» делается с благословением создателя Джосса Уидона! И ему нужен дом (не Уидону)

Анимационный сериал по культовому сериалу «Светлячок» по понятным причинам никак не мог привлечь создателя Джосса Уидона. Но бурная активность, которую развёл Натан Филлион, всё же учитывает тот факт, что такой человек вообще существует, хотя Голливуд придерживается другой точки зрения.

В записанном анонсе Филлион говорит:

Мы попытаемся вернуть «Светлячок», в этот раз — анимационным сериалом. Чтобы это сделать, нам понадобится благословение Джосса. Его я получил. Права — у 20th Century Fox (Disney). Идея им понравилась — они согласились.

Шоураннеры. У нас их два. Тара Баттерс — «Агент Картер», «Кукольный дом»... Марк Гуггенхайм — «Стрела», «Флэш»... Они женаты и впервые познакомились через «Светлячок».

Есть сценарий. Анимационная студия — лауреат «Оскара» и «Эмми» ShadowMachine. Последнее, в чём мы нуждаемся, — дом.