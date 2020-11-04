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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Амелл предлагал воскресить Оливера Куина и снять девятый сезон «Стрелы»

Исполнитель главной роли в завершившейся на восьмом сезоне «Стреле» Стивен Амелл так вжился в роль супергероя, что согласен был броситься на амбразуру и сняться ещё в одном сезоне своего сольника, только бы телевселенная DC оставалась на плаву.

Об этом акте героизма актёр поведал в подкасте Inside Of You With Michael Rosenbaum. Дело в том, что из-за начавшегося в марте карантина изрядная доля актёров из сериалов The CW оказалась за границами Канады, где обычно проходят съёмки супергеройских (и не только) проектов телевещателя. Из-за ограничений в передвижении у многих из них могли возникнуть серьёзные трудности с возвращением на съёмочную площадку.

Я позвонил Грегу [Берланти] и сказал: «Слушай, надеюсь, до этого не дойдёт, но если уж всё пойдёт наперекосяк и вы не сможете вернуть актёров из-за проблем с переездом американцев в Канаду, то вот что я предлагаю. Я [в Канаде], и если мне придётся здесь остаться, я хочу работать. Поэтому давайте найдём способ воскресить Оливера. Я настроен совершенно серьёзно. Опять же, надеюсь, этого не произойдёт, но можем мы хотя бы рассмотреть такую возможность?»

 
Стивен Амелл, безработный герой-доброволец

Амелл-старший не сообщил, что ему на это ответил Берланти. Судя по всему, продюсеры решили, что до столь радикальных мер не дойдёт, а потому пока не рискуют заглядывать во всемогущую Яму Лазаря.

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Стрела
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