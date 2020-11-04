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Первоисточник: www.stylist.co.uk Прямая ссылка на новость:
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«Я не чувствовала себя в безопасности» — Рут Уилсон о причинах, вынудивших её покинуть «Любовников»

В 2018 году Рут Уилсон неожиданно для всех покинула драму «Любовники» с Домиником Уэстом, но отказалась говорить о причинах, подтолкнувших её к этому. Она лишь уточнила, что дело не в зарплате или других проектах, а за подробностями предложила обратиться к шоураннеру сериала Саре Трим. И вот, спустя два года, актриса слегка приоткрыла завесу тайны — всему виной была токсичная рабочая атмосфера:

Причина, по которой я не углубилась в тему, заключается в том, что я не придумала, как обсудить это. Вокруг было много шума и гнева, а право выбора, обсуждать ли свою жизнь и свой опыт, остаётся за мной.

Главное то, что я высказалась — у меня был голос, и я постояла за себя. На съёмках «Любовников» были ситуации, когда всё казалось неправильным. Я с этим столкнулась и сумела защитить себя. Это было до #MeToo и Харви Вайнштейна, но всё же мои инстинкты были очень чёткими и сильными — о том, что это неправильно и о том, что я не могу чувствовать себя в безопасности.

Только не подумайте, что во всём опять виноват белый цисгендерный мужчина. По совам источников, знакомых с ситуацией, в ответе за нездоровую обстановку на съёмках была именно Сара Трим, о чём Уилсон недвусмысленно намекнула. Говорят, в 2017 году актриса подала жалобу на шоураннера за то, что та требовала от неё больше обнажёнки и откровенных сексуальных сцен, чем было необходимо, ради более «волнующего» эффекта. Трим все обвинения отрицала — судя по всему, успешно.

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Любовники
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