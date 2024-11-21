Сериал «Ловкий плут» продлили на второй сезон

Австралийский сериал Ловкий плут» получит продолжение. Стриминговые сервисы Disney+ и Hulu, на которых выходит шоу, одобрили производство его второго сезона. Томас Броди-Сэнгстер (Ловкий плут), Дэвид Тьюлис (Фейгин) и Майя Митчелл (леди Белль Фокс) вернутся к своим ролям.

«Ловкий плут» стал продолжением романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Первый сезон шоу из восьми эпизодов вышел в ноябре 2023 года.

В Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя когда-то он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может всё потерять.

Ранее анонсировали новый сезон выходящей на Disney+ анимационной антологии «Звёздные войны: Видения».