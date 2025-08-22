 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезду «Дэдпула и Росомахи» Дафни Кин официально признали богиней

Источник: Disney+

Стриминг Disney+ пригласил богиню Дафни Кин на роль, соответствующую её талантам, в новый сезон сериала по мотивам популярной книжной серии «Перси Джексон и Олимпийцы». Также в постановку утвердили Саару Чодри.

Кин — звезда «Логана: Росомаха» и «Дэдпула и Росомахи» — сыграет Артемиду, греческую богиню охоты и Луны. Чодри исполнит роль Зои Найтшейд, бессмертной охотницы и правой руки Артемиды.

Съёмки третьего сезона сейчас проходят в Ванкувере — это экранизация романа «Проклятие Титана». Сюжет расскажет о дальнейших приключениях юного титульного полубога, которого играет Уокер Скобелл.

Персонажа Кин описывают как героиню, которая предпочитает свободу природы и сторонится политических интриг Олимпа. Она постоянно окружена своим близким кругом, состоящим из бессмертных охотников, и практически не общается с смертными, что объясняет отсутствие знаний о современной человеческой культуре. Она — доблестная и благородная воительница, готовая к самым опасным испытаниям.

Найтшейд — верная соратница своей богини и первая из бессмертных охотниц. Героиня Чодри уже более двух тысяч лет служит Артемиде. Чересчур серьёзная, но надёжная.

Выход второго сезона состоится 10 декабря на Disney+.

Перси Джексон и ОлимпийцыДафни Кин
Комментарии (3)

