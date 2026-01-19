 
 
СЕРИАЛЫ
123

Мисс Уэнсдэй показали на новом постере второго сезона шоу «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Весной команда Соломенной Шляпы продолжит своё путешествие во втором сезоне сериала «Ван-Пис». Героические пираты посетят необычные места и встретят на своём пути новых друзей и врагов. Повстречают они и таинственную Мисс Уэнсдэй, которую сыграла Чаритра Чандран («Бриджертоны»). И недавно Netflix показал новый постер шоу с этой героиней и датой выхода продолжения.

Увидеть Мисс Уэнсдэй в сериале зрители смогут 10 марта, когда состоится премьера второго сезона. «Ван-Пис» основан на сверхпопулярной манге за авторством Эйитиро Оды. В манге более 100 томов. Она продолжает выходить до сих пор.

Постеры сериала «Ван-Пис»

История рассказывает про команду добрых пиратов, ищущих легендарное сокровище.

Роль Луффи в адаптации играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Первый сезон экранизации появился на Netflix 31 августа 2023 года. У сериала будет и третий сезон. Его съёмки стартовали в ноябре 2025-го.

