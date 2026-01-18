Джордж Р.Р. Мартин рассказал о конфликте с шоураннером «Дома дракона»: «Это больше не моя история»

Джордж Р.Р. Мартин и раньше высказывал недовольство в адрес шоураннера «Дома дракона» Райана Кондала. Мол, тот крайне вольно обращался с событиями книг, менял характеры и поступки персонажей и вообще класть хотел на праведные замечания создателя «Игры престолов».

Тогда пост пришлось удалить, но прошло полтора года, обид накопилось ещё больше и Мартин поделился свежими подробностями:

Наши отношения не просто напряжённые, они ужасны. Я нанял Райана, думал, что мы партнёры. Так было на протяжении первого сезона. Я читал черновики сценариев, делал замечания, он кое-что менял. Это работало очень хорошо, так мне казалось. Затем мы начали второй сезон, и он, по сути, перестал меня слушать. Я давал советы, но ничего не происходило. Иногда он объяснял, почему не делает этого. В других случаях просто говорил, что подумает об этом. Становилось всё хуже. В конце концов HBO сказал мне, что я должен отправлять свои правки им, а уже они передадут их Райану.

Тот самый пост ещё более усложнил эти непростые отношения, а апогеем конфликта стал видеозвонок с продюсерами «Дома дракона» по поводу видения третьего сезона. После выступления Кондала, Мартин подробно изложил свои многочисленные возражения и заявил, что это больше не его история.

Этим дело не закончилось, и руководство HBO в самом деле попросило писателя на выход. Только спустя несколько месяцев Мартина вернули к работе над третьим сезоном — и это история, о которой он не имеет права говорить.

Анонимный инсайдер с HBO объясняет это временное отстранение так:

У Джорджа и Райана возникли разногласия по поводу направления развития в третьем сезоне. В тот момент стало ясно, что их коммуникация была нарушена и нуждалась в перезагрузке. Поэтому был период, когда нам пришлось сделать шаг назад, чтобы мы смогли найти новый путь вперёд.

Хорошо, что от третьего сезона «Дома дракона» мы и так ничего не ждали.