 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Галь Гадот подвергнет зрителей новым приключенческим пыткам по мотивам бестселлеров Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров» Пока что держит слово: Marvel якобы собирается завершить сагу о перезапущенной «Ультимативной» вселенной «Мумия» — тизер
• • •
 
8
СЕРИАЛЫ
1 022

Джордж Р.Р. Мартин рассказал о конфликте с шоураннером «Дома дракона»: «Это больше не моя история»

Источник: HBO

Джордж Р.Р. Мартин и раньше высказывал недовольство в адрес шоураннера «Дома дракона» Райана Кондала. Мол, тот крайне вольно обращался с событиями книг, менял характеры и поступки персонажей и вообще класть хотел на праведные замечания создателя «Игры престолов».

Тогда пост пришлось удалить, но прошло полтора года, обид накопилось ещё больше и Мартин поделился свежими подробностями:

Наши отношения не просто напряжённые, они ужасны. Я нанял Райана, думал, что мы партнёры. Так было на протяжении первого сезона. Я читал черновики сценариев, делал замечания, он кое-что менял. Это работало очень хорошо, так мне казалось.

Затем мы начали второй сезон, и он, по сути, перестал меня слушать. Я давал советы, но ничего не происходило. Иногда он объяснял, почему не делает этого. В других случаях просто говорил, что подумает об этом. Становилось всё хуже. В конце концов HBO сказал мне, что я должен отправлять свои правки им, а уже они передадут их Райану.

Тот самый пост ещё более усложнил эти непростые отношения, а апогеем конфликта стал видеозвонок с продюсерами «Дома дракона» по поводу видения третьего сезона. После выступления Кондала, Мартин подробно изложил свои многочисленные возражения и заявил, что это больше не его история.

Этим дело не закончилось, и руководство HBO в самом деле попросило писателя на выход. Только спустя несколько месяцев Мартина вернули к работе над третьим сезоном — и это история, о которой он не имеет права говорить.

Анонимный инсайдер с HBO объясняет это временное отстранение так:

У Джорджа и Райана возникли разногласия по поводу направления развития в третьем сезоне. В тот момент стало ясно, что их коммуникация была нарушена и нуждалась в перезагрузке. Поэтому был период, когда нам пришлось сделать шаг назад, чтобы мы смогли найти новый путь вперёд.

Хорошо, что от третьего сезона «Дома дракона» мы и так ничего не ждали.

Комментарии (8)

Ещё на эту тему

26HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк 14Создатель «Игры престолов» рассказал, что не так со вторым сезоном «Дома Дракона» 20Джордж Р.Р. Мартин в восторге от нового спин-оффа «Игры престолов» 24Теперь с Софи Тёрнер: Джон Сноу опять инцестит в трейлере ужастика «Проклятый рыцарь» 11Новые сериалы недели: спин-офф «Игры престолов», новый «Звёздный путь» и матерь драконов в роли шпионки

Тоже интересно

0Смертельные тамагочи готовятся жестоко отомстить в хоррор-серии T.A.M.A. 11Детишки Джейка Салли улепётывают от злых На'ви в первом отрывке «Аватара 3» 4Третий сезон сериала «Ван-Пис» уже в производстве 11Новый сериал «Тайный город» по книжному фэнтези Вадима Панова отснят 11Четвёртый сезон «Ведьмака» получил после релиза не только худшие оценки, но и просмотры

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на фильм «Лакомый кусок»
 3
Сидни Суини на OnlyFans в трейлере третьего сезона «Эйфории»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Аватар: Пламя и пепел»
 0
Весна, цветы и любовь в тизере романтической комедии «Тюльпаны»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 614 - трансляция
 2
Фанаты спасли эро-фэнтези Brown Dust 2 от введения цензуры
 11
Амелия и Pathways: как британское правительство создало символ для своих оппонентов
 1
Теперь очередь Marvel: объявлен кроссовер «Человек-паук/Супермен»
 28
«Аватару 3» на смех: «28 лет спустя: Храм из костей» не может прыгнуть в прокате выше головы
 0
Монстр против трагедии: Годзилла устроит погром в шекспировском «Ромео и Джульетте»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Герой Джесси Айзенберга забирает самый крупный в мире алмаз в новом отрывке фильма «Иллюзия обмана 3»
 
Кино Старые продюсеры серии про Джеймса Бонда продали права Amazon далеко не за миллиард долларов
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января
 
Билли Бутчер на руинах и Хоумлендер на орбите Земли: первые постеры финального сезона «Пацаны»
 
Кино Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет экранизацию комикса о семейной драме на умирающей Земле
 
Организованная преступность станет действительно организованной в четвёртом выпуске Batman
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
3Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА – 667: Waaaah!
 
1Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru