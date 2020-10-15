Netflix освоил русский язык и перешёл на оплату в рублях — базовый тариф стоит 599 рублей

«ТУ ДУМММ. Какой красивый язык…» — именно этими словами Netflix поприветствовал русскоязычных подписчиков сервиса, которым теперь не придётся даже минимально напрягаться при его использовании. Всё верно, это свершилось — стриминг-гигант, наконец, обзавёлся русскоязычной версией сайта и перешёл на оплату в рублях.

Базовый тариф обойдётся в 599 рублей, стандартный — 799 рублей и премиум — 999 рублей. Причём в отличие от Штатов, где бесплатный пробный период с некоторых пор отменён, жители России по-прежнему смогут воспользоваться заманчивым предложением.

Помимо русификации интерфейса, запуска официального Youtube-канала и аккаунтов в Twitter, Instagram и Facebook, больше фильмов и сериалов теперь будет дублировано на великий и могучий и дополнено субтитрами. А сам сервис разживётся более значительным представительством контента российского производства.

К слову, первая жертва великой и могучей локализации уже найдена — немецкий оригинальный сериал «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» (How to Sell Drugs Online (Fast)) получил название «Не пытайтесь это повторить». Ну а что, доходчиво.