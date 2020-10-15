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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon одобрил съёмки сериала-ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Год назад стриминговый сервис Amazon объявил о желании снять современную многосерийную версию культового подросткового ужастика «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На днях проект по знаменитому кинофранчайзу 90-х официально ушёл в разработку.

Многосерийный ребут, как и первый фильм, положивший начало киносерии подростковых слэшеров, поведает о компании школьных выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь, что этот инцидент будет стоить им будущего, главные герои решают сбросить тело в море и забыть о случившемся. Но год спустя они начинают получать таинственные анонимные послания, гласящие: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Сценарной адаптацией одноимённого романа 1973 года зав авторством Лоис Дункан занимается Сара Гудман («Проповедник»). В команду исполнительных продюсеров входят Джеймс Ван («Аквамен», «Болотная тварь») и Нил Х. Мориц («Пацаны»). Производством займутся Sony Pictures Television и Amazon Studios.

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Я знаю, что вы сделали прошлым летом
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