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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Спин-офф «Плохих парней» с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион остался без третьего сезона

Потоковый сервис Spectrum Originals попрощался с «Лучшими в Лос-Анджелесе» на втором сезоне. Полицейский процедурал с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион остался без продления. Видеосервис никак не прокомментировал своё решение, но предполагается, что всему виной отсутствие зрительского интереса. Критики, к слову, тоже сериал не пожалели — на «Томатах» у него всего 24% одобрения от рецензентов.

Криминальный боевик рассказывал о бывшем спецагенте из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Юнион) из «Плохих парней 2». Порвав с прошлым, она работает детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда её напарница Нэнси Маккена (Альба) выясняет, что жизнь Сид далеко не так безоблачна, как ей казалось.

За сериал отвечали шоураннеры Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер и Пэм Визи («C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»). Производство курировали Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television и 2.0 Entertainment.

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Блоги
Подкасты
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