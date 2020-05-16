Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав «Мандалорца» от Disney+ продолжает радовать пополнениями своего актёрского состава. Портал The Hollywood Reporter сообщает, что во втором, завершившем съёмки в марте, сезоне космического вестерна ролью разжился Тимоти Олифант («Правосудие», «Дедвуд»).

Участие Олифанта в продолжении первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн» подтвердили несколько источников, правда, кого сыграет актёр, никто из них пока не сообщил.

Второй сезон о приключениях Дина Джарина (Педро Паскаль) и его приёмного сына среди прочих срежиссировали шоураннер и сценарист Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес и Пейтон Рид. В продолжении снимаются Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Минг-На Вен, Майкл Бин, Кэти Сакхофф, Темуэра Моррисон и, пока по слухам, Розарио Доусон. Премьера второго сезона совершенно точно состоится в октябре.