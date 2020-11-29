Телеовощи. Выпуск 368: Самый рациональный рейх

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Содержание
Оценки эпизодов
|05:06 —
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|06:53 —
|Новости
|01:22:53 —
|«Грозный» — 1x01
|01:31:57 —
|«Стюардесса» (The Flight Attendant) — 1x01
|01:42:17 —
|«Аниманьяки» (Animaniacs) — 1x01—02
|01:53:01 —
|«Перевал Дятлова» — 1x02—04
|02:30:09 —
|«Тёмные начала» — 2x03
|02:38:45 —
|«Воин» — 2x08
|02:55:27 —
|«Булл» — 5x02
|03:00:24 —
|«Дети Дюны» — 1x01
|03:22:00 —
|«Чернобыль» — 1x03 (впечатления Ларисы и Юрия)
|03:46:51 —
|«Чародей» — 1x03 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:58:13 —
|Лев забыл про «Тьму»
|04:00:23 —
|«Вавилон 5» — 4x04 (впечатления Юрия)
|04:09:57 —
|«Футурама» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|04:16:00 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x02 (впечатления Юрия и Льва)
|04:24:31 —
|Благодарим наших спонсоров
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