«Монахиня-воин»: боевое сестринство возвращается в тизере второго сезона

На виртуальных полях мероприятия Geeked Week вспомнили о продлённом ещё позапрошлым летом сериале «Монахиня-воин». Оказалось, многосерийное боевое фэнтези в отличной форме и готовится вернуться к зрителям уже в этом году. Стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона и сообщил, что покажет свежие эпизоды до конца 2022-го.

Главная героиня экшена — погибшая сирота Ава (Альба Баптиста), вернувшаяся к жизни благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.

В проекте от шоураннера Сайомна Берри («Континуум») также снимаются Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.