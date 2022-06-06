 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Персонаж Вина Дизеля найдёт ещё одного фурианца в «Риддике 4» (фото) The CW закрыл «Зачарованных», «Наоми» Авы Дюверней и пять других сериалов Лесбийские нежности в трейлере вампирской драмы «Первая жертва» «Прима-кукла» — новые сэйю аниме о боевых меха-официантках в мирное время Неделя кино на КГ — главные новости 30 мая — 5 июня
1
СЕРИАЛЫ
210
 
Прямая ссылка на новость:

«Монахиня-воин»: боевое сестринство возвращается в тизере второго сезона

На виртуальных полях мероприятия Geeked Week вспомнили о продлённом ещё позапрошлым летом сериале «Монахиня-воин». Оказалось, многосерийное боевое фэнтези в отличной форме и готовится вернуться к зрителям уже в этом году. Стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона и сообщил, что покажет свежие эпизоды до конца 2022-го.

Главная героиня экшена — погибшая сирота Ава (Альба Баптиста), вернувшаяся к жизни благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.

В проекте от шоураннера Сайомна Берри («Континуум») также снимаются Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.

Теги
ВидеоМонахиня-воин
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Встречайте фею Флору в отрывке из второго сезона фэнтези «Судьба: Сага Винкс» 2Вещь тизерит пришествие «Уэнздей» (видео) 6Адский доберман и чернокожий Вескер на новых кадрах сериала «Обитель зла»

Тоже интересно

28«Брат» снова на экранах — дилогия Балабанова возвращается в кинотеатры (трейлеры) 12Морфей на свежем кадре «Песочного человека» Нила Геймана 25Нет легализации пиратства! Российские видеосервисы против принудительного лицензирования 0Рецензия и отзывы на фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» 15У Songs of Conquest, красивой инди-наследницы HoMM3, появилась дата выхода

Далее на КГ

5
Первый взгляд на новую Уэнздей в спин-оффе «Семейки Аддамс» Тима Бёртона
 5
Мстителям и не снилось: как Кевин Файги чуть не променял Marvel на DC
 0
Встречайте фею Флору в отрывке из второго сезона фэнтези «Судьба: Сага Винкс»
 1
Дженсен Эклс и его отбитая команда на свежем промо «Пацанов»
 3
«Стражи галактики 3» раскрыли ещё одну актрису: звезда «Бората 2» оказывается сыграла ключевую роль
 14
Предки хоббитов во тьме и волшебные ландшафты на кадрах приквела «Властелина колец»
 0
Диснеевская анимация представляет новую семейку искателей приключений в тизере «Странного мира»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 12
Diablo Immortal идёт на рекорд! Правда, есть один нюанс
 2
Оригинальный Тор спорит с Могучим Тором: Крис Хемсворт и Натали Портман продвигают своё кино в забавном промо
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 447: Что привлекает женщин?
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 518: Клон Карен Гиллан и «Фантастические твари 3»
 
0Ноль кадров в секунду – 424: Гей-мужефоб
 
 
4ЕВА – 479: Непрямой поцелуй через хер (см. бонус)
 
4Телеовощи – 446: Хорошо смазанные
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Чип и Дейл», свежий Лиам Нисон, лучшие сериалы 2021 года
 
3ЕВА – 478: Гопница Сатаня
 
7Телеовощи – 445: Размножение бессмертных
 
0Ноль кадров в секунду – 423: Приключения настольщиков в Питере
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru