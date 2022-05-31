Слепой Нагиев в триллере Сарика Андреасяна — стартовали съёмки проекта «Охотник»

«Кинокомпания братьев Андреасян» уведомила о начале активного производства своего нового проекта — полнометражного и по совместительству многосерийного триллера «Охотник» (рабочее название) с Дмитрием Нагиевым в главной роли. По уже известной схеме, остросюжетную историю покажут на широких экранах в виде фильма, а также на одном из отечественных видеосервисов — в виде мини-сериала из четырёх эпизодов.

Уже и первые кадры со съёмочной площадки подоспели:

Нагиев играет Виктора, сбежавшего от проблем в лесную глушь. Но относительно мирная отшельническая жизнь переворачивается с ног на голову из-за случая на охоте — разорвавшийся в ружье патрон лишает Виктора зрения. Ослепшему герою нужно как-то выбраться из леса, чтобы остаться в живых.

В актёрском составе также значатся Владислав Ценев и Михаил Горевой. Режиссирует по собственному сценарию Антон Мусс, выпускник Киношколы Сарика Андреасяна. Гевонд и Сарик Андреасяны числятся продюсерами проекта. Премьеру обещают уже этой осенью.