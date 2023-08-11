Карла Гуджино и прочие старые знакомые на кадрах «Падения дома Ашеров»

Мастер хоррор-франчайза Майк Флэнеган готов представить подписчикам стримингового сервиса Netflix своё новое творение — четырёхсерийную адаптацию «Падения дома Ашеров», рассказа Эдгара Алана По. Премьера мини-сериала от создателя «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» состоится на цифровой платформе 12 октября.

Одним унылым, мрачным, тихим днём анонимный рассказчик прибывает в дом Ашеров. Этот угрюмый и таинственный особняк достался в наследство его другу детства Родерику Ашеру.

В актёрском составе ужастика значатся Уилла Фицжеральд, Марк Хэмилл, Карла Гуджино, Мэри Макдонелл, Карл Ламбли, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Аннабет Гиш, Генри Томас, Рахул Коли, Майкл Трукко и другие.