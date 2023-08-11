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Карла Гуджино и прочие старые знакомые на кадрах «Падения дома Ашеров»

Мастер хоррор-франчайза Майк Флэнеган готов представить подписчикам стримингового сервиса Netflix своё новое творение — четырёхсерийную адаптацию «Падения дома Ашеров», рассказа Эдгара Алана По. Премьера мини-сериала от создателя «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» состоится на цифровой платформе 12 октября.

Постеры сериала «Падение дома Ашеров»

Одним унылым, мрачным, тихим днём анонимный рассказчик прибывает в дом Ашеров. Этот угрюмый и таинственный особняк достался в наследство его другу детства Родерику Ашеру.

В актёрском составе ужастика значатся Уилла Фицжеральд, Марк Хэмилл, Карла Гуджино, Мэри Макдонелл, Карл Ламбли, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Аннабет Гиш, Генри Томас, Рахул Коли, Майкл Трукко и другие.

Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров» Кадры из сериала «Падение дома Ашеров»
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Источник фотографий: Depositphotos

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