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«Я не получил ни копейки» — звезда сериала «Во все тяжкие» возмущён жадностью Netflix

Источник: AMC

Казалось бы, актёры — последние люди в Голливуде, которые имеют право жаловаться на несправедливую оплату труда. Но и они бастуют уже который месяц и неизменно находят повод для недовольства. На сей раз возмутился Аарон Пол, который хотел, чтобы «Во все тяжкие» приносили ему деньги и спустя 10 лет после завершения.

Дело в то, что актёр, в своё время сполна получивший от AMC, ничего не имеет с нынешних показов сериала на Netflix, и это его сильно беспокоит:

Честно говоря, я не получил от Netflix не копейки, и, как по мне, это безумие. На этих стримингах сериалы показывают вечно. На днях я видел «Во все тяжкие» в трендах Netflix, так что это просто здравый смысл. Многие из этих сервисов понимают, что им это сходит с рук, но настала пора расплаты.

Удивительно, что нынче можно жаловаться даже на то, чего никогда не было в контракте.

Не секрет, что звёзды некоторых культовых сериалов, вроде «Друзей» или «Сайнфелда», получают отчисления и спустя много-много лет после их завершения, но то скорее исключения из правил — уметь надо.

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Источник фотографий: Depositphotos

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