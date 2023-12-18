«Воин» закрыт после трёх сезонов

Бойцовская драма «Воин», избежавшая закрытия после двух сезонов благодаря стримингу Max, снова оказалась на самом краю. Потоковая платформа, в 2021-м приютившая у себя сериал канала Cinemax, отказалась продлевать его на четвёртый сезон. И всё-таки надежда на спасение остаётся.

В феврале 2024-го все три сезона экшен-драмы станут доступны для просмотра подписчикам стриминговой платформы Netflix, приобретшей права на показ сериала в рамках договора с Max и Warner Bros. Discovery. Инсайдеры портала Deadline сообщают: если сериал заинтересует аудиторию, потоковый сервис может заказать съёмки продолжения.

Криминальная экшен-драма по рукописям Брюса Ли, продюсируемая его дочерью Шеннон Ли, рассказывает o мaфиoзныx вoйнax в китaйcкoм квapтaлe Caн-Фpaнциcкo XIX вeкa. Шоураннером выступает Джонатан Троппер («Банши»). Основной каст возглавляют Эндрю Кодзи, Oливия Чeнг и Джo Tacлим.