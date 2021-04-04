 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата» Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров Больше не шпион на миллиард долларов: Арми Хаммер лишился последней роли из-за обвинений в насилии Безжалостная DC закрывает два малопривлекательных фильма от парочки режиссёров — Авы ДюВерней и Джеймса Вана
СЕРИАЛЫ
196
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 марта — 4 апреля

Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

7Нил Гейман: «Американские боги» пока живы 9Джоссу Уидону нашли замену — викторианскую фантастику «Неверс» для HBO возглавила Филиппа Гослетт 12Приквел «Ведьмака» обзавёлся исполнителем главной роли

Тоже интересно

38Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала 139Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда 10Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров 2«Король-шаман» стал популярнее серии «Семь смертных грехов» 18Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза

Далее на КГ

19
ЕВА-418: Допередёргивался
 8
В ожидании SKALD: Against the Black Priory — классической ролевой игры а-ля Ultima и The Magic Candle
 14
Режиссёрская версия «Годзиллы против Конга» больше «Лиги Справедливости Зака Снайдера»
 3
«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный Океан» — анонс следующей части легендарной серии
 0
Ninja Gaiden: Master Collection выйдет на PC без настроек графики или поддержки клавомыши
 0
В Apple Arcade вышла новая jRPG от создателя Final Fantasy и три десятка мобильных игр разной степени культовости
 0
«Почётная ученица в школе магии» — первый трейлер и дата выхода спин-оффа популярного франчайза
 0
«Комендант общежития богинь» — первый тизер эротической комедии об «ужасной» женской общаге
 7
Свитера, мемуары и ванные бомбочки: этим займутся главные персонажи детектива «Достать ножи» во время сиквелов
 10
Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино Дуэйн Джонсон объявил точную дату выхода «Чёрного Адама»
 
Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн
 
Кино Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии
 
Кино «Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате
 
Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в апреле

5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 
1Ноль кадров в секунду – 362: Сюжет в порно
 
19ЕВА – 415: Допередёргивался
 
 
7Телеовощи – 385: Уставшая и небритая
 
59Лазер-шоу «Три дебила» – 455: Snyder Cut, «Никто» и школа Сарика Андреасяна
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru