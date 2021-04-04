Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 марта — 4 апреля

Сериал «Американские боги» с позором закрыт. Авторы продолжают надеяться на божественное чудо.

Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза. И тут без объективации не обошлось.

Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата». Джон Уокер удостоился персонажного постера.

Первый взгляд на Геральта, Цири и Йеннифер во втором сезоне «Ведьмака» (видео). Любуемся героями и пухлым Генри Кавиллом.

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