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Лукавый Том Хиддлстон на постере сериала «Локи»

Студия Marvel времени даром не теряет и уже готовит для поклонников промо-кампанию своего третьего сериала — приключенческого экшена «Локи». А потому вот вам первый полноценный постер сериала с Томом Хиддлстоном в главной роли. Премьера уже известна — первую серию подписчики видеосервиса Disney+ увидят 11 июня.

Постеры сериала «Локи»

Создатели пообещали захватывающую смесь фантастики, приключений, юмора и шпионского триллера, щедро сдобренную харизмой главного персонажа. Помимо Хиддлстона в сериале задействованы София Ди Мартино, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант и Вунми Мосаку. Сняла первый сезон Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Майкла Уолдрона («Рик и Морти», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»).

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ГалереяЛоки
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