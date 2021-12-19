Телеовощи. Выпуск 423: Сборник лучших фраз для пикапа

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Содержание
Оценки эпизодов
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|02:11 —
|Обсуждение новостей
|41:14 —
|«Экипаж 314» — 1x01
|52:38 —
|«Почка» — 1x01
|01:03:29 —
|«Скрестив мечи» — 2x01—02
|01:09:11 —
|«Голяк» — 3x08 (финал сезона)
|01:21:31 —
|«Ведьмак» — 2x01
|01:36:03 —
|«Соколиный глаз» — 1x05
|01:42:24 —
|«Новичок» — 4x09
|01:45:32 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x07—08
|02:31:16 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x01—03
|02:47:42 —
|«Пространство» — 6x01
|02:58:48 —
|«Булл» — 6x08
|03:05:55 —
|«День рождения Буржуя» — 1x15 (финал сезона)
|03:17:08 —
|«Бедные люди» — 1x02
|03:25:57 —
|«Чародей» — 2x23
|03:30:58 —
|«Прослушка» — 3x02
|03:39:04 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x12
|03:46:47 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x03
|03:51:16 —
|«Футурама» — 4x02
|03:57:03 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x09
|04:02:20 —
|«Легенда о Корре» — 3x09
|04:08:01 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x12
|04:18:29 —
|Благодарим наших спонсоров
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