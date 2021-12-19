Телеовощи. Выпуск 423: Сборник лучших фраз для пикапа

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Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 декабря

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Netflix снимет многосерийный байопик о Фрэнке Синатре

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По фантастической манге «Доктор Стоун» снимут не только третий сезон аниме-сериала, но и спешал

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Ноль кадров в секунду. Выпуск 400: Ещё один великолепный юбилей

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Crunchyroll опубликовал трейлер аниме «Семья шпиона» с русскими субтитрами