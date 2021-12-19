Netflix снимет многосерийный байопик о Фрэнке Синатре

В конкурентной борьбе за экранизацию истории о Фрэнке Синатре победил Netflix, и теперь нас ждёт биографическая драма, в создании которой задействованы обладатель «Оскара» Билл Кондон, компании Lionsgate Television, Universal Music Group's, Polygram Entertainment и Frank Sinatra Enterprises. Дочь Синатры Тина выступит исполнительным продюсером сериала.

Кондон числится шоураннером проекта, а также напишет сценарий и срежиссирует пилотную серию. В сериале будут использованы музыка и выступления Фрэнка Синатры. Сюжет, как водится, раскроет все грани творческой и личной жизни артиста.

В 1992 уже выходил мини-сериал Джеймса Стивена Сэдвиджа «Синатра», главную роль в котором сыграл Филип Каснофф. Проект удостоился премии «Золотой глобус». О Синатре хотел снимать даже Скорсезе, но семья артиста была против, и с фильмом не сложилось.