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Первоисточник: rg.ru Прямая ссылка на новость:

Александр Цекало работает над триллером о гибели Титаника

Источник: Sreda Global

Компания Александра Цекало Sreda Global объявила о создании мистического мини-сериала о гибели «Титаника» под названием Dead Reckoning («Смертельное возмездие»). Интересный поворот, будто они все сами там были виноваты.

В числе продюсеров проекта, помимо Цекало, будет Эндрю Наннелли, более или менее известный работой над сериалом Netflix «Части сердца» с Умой Турман.

Dead Reckoning основан на исследовании историка Николаса Барратта The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History («Утерянные голоса Титаника: Точные устные предания»), в котором собраны свидетельства очевидцев, выживших после катастрофы. Мини-сериал расскажет о событиях, предшествовавших крушению.

В числе персонажей Dead Reckoning — исторические фигуры, главы государств и политические деятели от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса. Сюжет мини-сериала объединит в себе реальные и мистические события.

Подробности о касте и дата релиза проекта пока неизвестны.

Комментарии (5)

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