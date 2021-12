Александр Цекало работает над триллером о гибели Титаника

Компания Александра Цекало Sreda Global объявила о создании мистического мини-сериала о гибели «Титаника» под названием Dead Reckoning («Смертельное возмездие»). Интересный поворот, будто они все сами там были виноваты.

В числе продюсеров проекта, помимо Цекало, будет Эндрю Наннелли, более или менее известный работой над сериалом Netflix «Части сердца» с Умой Турман.

Dead Reckoning основан на исследовании историка Николаса Барратта The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History («Утерянные голоса Титаника: Точные устные предания»), в котором собраны свидетельства очевидцев, выживших после катастрофы. Мини-сериал расскажет о событиях, предшествовавших крушению.

В числе персонажей Dead Reckoning — исторические фигуры, главы государств и политические деятели от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса. Сюжет мини-сериала объединит в себе реальные и мистические события.

Подробности о касте и дата релиза проекта пока неизвестны.