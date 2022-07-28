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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Марк Дакаскос записался в третий сезон «Воина»

Источник: Lionsgate

В актёрском составе третьего сезона бойцовской драмы «Воин», чьи съёмки стартовали на днях, примечательное пополнение — в каст продолжения вписался Марк Дакаскос. Он сыграет Конг Пака, бывшего главу недавно поглощённого тонга, подмятого под себя Лонг Цзы. К тому же Конг Пак давний друг и наставник Ли Юна.

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку мастера боевых искусств А Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. А Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) оказываются по разные стороны баррикад. Ситуацию усугубляют политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Десятисерийное продолжение под присмотром шоураннера Джонатана Троппера («Банши») прямо сейчас снимают в Южной Африке. Премьеру третьего сезона стоит ожидать на стриминовой платформе HBO Max в следующем году.

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Воин
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