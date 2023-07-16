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Новые сериалы недели: «Спецназ: Львица» с Зои Салданой и другие новинки

Источник: Paramount+

Выбор новинок на неделе не особенно велик. Стриминговый сервис Paramount+ презентует свежее творение Тейлора Шеридана — драматический боевик «Спецназ: Львица» с Зои Салданой и Николь Кидман. Отечественный онлайн-кинотеатр «Иви» меж тем предлагает насладиться просмотром фантастического экшен-комедии «Разрешите обратиться». Вдобавок канал FX возвращает на экраны «Правосудие» с Тимоти Олифантом.

Вторник, 18 июля

 
Сезон7
FX
Правосудие Justified

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Тимоти Олифант, Натали Зиа, Ник Сирси, Джоэль Картер, Джекоб Питтс, Эрика Тэйзел

Создатель Грэм Йост

История федерального маршала Рейлана Гивенса, современного хранителя буквы закона, всё ещё придерживающегося старомодных взглядов на правосудие. Из-за его строгого морального кодекса Гивенс быстро становится мишенью как для преступников, так и для коллег.

Видео

Среда, 19 июля

 
Конец сезона5
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, боевик, триллер

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Десятый эпизод Slow to Bleed Fair Son станет заключительным для пятого сезона и сериала.

Видео

Четверг, 20 июля

 
Премьера+
«Иви»
Разрешите обратиться

комедия, боевик, фантастика

В ролях Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр

Гоша Котов — оперуполномоченный, который с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает заражённая собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем.

Фантастическая комедия про натурального оборотня в погонах — полицейский со сверхспособностями наводит порядок в городе. Концепция заезженная, но это не значит, что заведомо провальная. Всё будет зависеть от того, насколько удачно она реализована.

Видео

Пятница, 21 июля

 
Сезон2
HBO Max
Распутница Minx

комедия

В ролях Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон, Идара Виктор, Джессика Лоу, Майкл Ангарано, Оскар Монтойя

Создатель Эллен Рапопорт

События многосерийной ретро-комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века. Энергичная молодая феминистка объединяет усилия со второсортным издательством в лице его главреда Дага, чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

Видео

Воскресенье, 23 июля

 
Премьера+
Paramount+
Спецназ: Львица Special Ops: Lioness

боевик, драма

В ролях Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Итан Джонс Ромеро, Дэйв Эннэйбл, Ламоника Гарретт, Николь Кидман

Создатель Тейлор Шеридан

B цeнтpe cюжeтa — cпeцoтpяд жeнщин-вoeнныx, вoюющиx c тeppopизмoм. Pyкoвoдитeли cпeциaльнoй aнтитeppopиcтичecкoй пpoгpaммы «Львицa» вepбyют aгpeccивнoгo мopпexa Kpyc для paбoты пoд пpикpытиeм вмecтe c вeтepaнoм Джo — гepoини дoлжны пpeдoтвpaтить тeppopиcтичecкий aкт нa тeppитopии Штaтoв.

Тейлор Шеридан не только неовестерны создаёт. Есть у него истории и о сильных боевых дамах. Новый сериал как раз о них — о женщинах-военных, борющихся с терроризмом. В главных ролях — Зои Салдана и Николь Кидман. Возможно, это станет дополнительной мотивацией для отдельных зрителей.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Ходячие мертвецы: Мёртвый город The Walking Dead: Dead City

драма

В ролях Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Карина Ортиз, Майкл Энтони, Джонатан Хиггинботэм, Логан Ким

Мини-сериал завершится шестым эпизодом Doma Smo.

Видео

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