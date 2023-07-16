Новые сериалы недели: «Спецназ: Львица» с Зои Салданой и другие новинки

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«Иви»

Гоша Котов — оперуполномоченный, который с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает заражённая собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем.

Фантастическая комедия про натурального оборотня в погонах — полицейский со сверхспособностями наводит порядок в городе. Концепция заезженная, но это не значит, что заведомо провальная. Всё будет зависеть от того, насколько удачно она реализована.